¿Tuvo un affaire con Angie Arizaga? Pese a que Fabio Agostini contó todos los detalles de sus “choque y fuga” con diferentes modelos, el español evitó responder esta pregunta durante “El valor de la verdad”.

“¿Tuviste un affaire con Angie Arizaga?”, le preguntó Beto Ortiz al modelo, pero Diego Chávarri tocó el botón rojo, evitando que Fabio responda.

Le pregunta de repuesto fue: “¿Le dijiste “cag**” a Nicola Porcella?”.

No obstante, antes de utilizar el botón rojo, Fabio Agostini admitió que le regaló rosas a Angie Arizaga.

“Yo nunca me fijé en ella por respeto a mis compañeros, o sea a Nicola, porque yo no me fijo en las novias de mis amigos”, contó Fabio Agostini.

Sin embargo, tras enterarse que Nicola Porcella habría estado con su novia, Mayra Goñi, el ‘galáctico’ decidió vengarse y coquetear con Angie Arizaga.

“Lo respetaba (a Nicola), cuando se perdió el respeto ahí empecé con el jueguito, a hablarle, a enviarle rosas (a Angie)”, reveló.

Según Fabio Agostini, al tratar a Angie Arizaga se dio cuenta que realmente le gustaba: “Todo empezó como un juego (...) como la empiezo a conocer cada vez más, me empieza a gustar cada vez más, siempre la veo alegre, divertida, muy trabajadora”.

Asimismo, el ‘galáctico’ se mostró indignado al contar que Nicola Porcella le reclamó, tanto a Angie como a él, por sus coqueteos incluso cuando ellos no eran pareja.

“Él no tiene por qué pedirle cuentas de nada, ella es una chica soltera y se puede ver con quien le dé la gana, es libre de jacer lo que le dé la gana, no es objeto de nadie y menos de él, pero él no lo entiende. Él como todas las noches sale con una nueva, ella puede salir todas las noches con uno nuevo si le da la gana”, sostuvo.