El integrante del programa de competencia ‘Esto es guerra’, Facundo González reveló en el espacio sabatino ‘Estás en todas’, que su peor día en el amor fue cuando su relación con la modelo e influencer brasileña, Paloma Fiuza, terminó.

Estas declaraciones se dieron en la sección ‘El hashtag de EET: Mi peor día’ donde no tuvo reparo en responder: “Sí (romper con Paloma) fue duro, pero no soy tanto de llorar, lloro por cosas más sentimentales. (¿Ese fue tu peor día?) Sí, también”.

Aclaró que su relación con Paloma es muy buena, sin embargo, precisó que no son amigos. “Tenemos una buena relación. Yo no creo en la amistad entre las parejas que tuvieron una relación. La amistad entre parejas que fueron novios de tiempo no creo, salvo con los años que se encuentren y cada uno tenga familia”, dijo el también influencer.

ZONA POPULAR | Facundo González reveló cuál fue su peor día

Facundo González también se animó a contar que el peor día de su vida fue cuando lo suspendieron de la clase debido a una travesura que realizó en el colegio.

“(Mi peor día) Fue cuando me sacaron de la escuela... Agarré un tarrito del laboratorio, lo llené con algo adentro para que prenda, le puse alcohol con un montón papel y lo revolé por el pasillo y prendí fuego. Lo quise hacer como un chiste y me salió mal. Como castigo no me dejaron cursar Historia y lo llevé (después)”, dijo Facundo.

Además, recordó que su peor día en ‘Esto es guerra’ fue cuando lo suspendieron del reality. “Hace un año que no me suspenden. Soy el récord de suspensiones en Esto es guerra con 19. Hace un año que me ando portando bien, pero la estoy pasando mal con las sentencias”.

TE PUEDE INTERESAR