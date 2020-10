Facundo González sorprendió al dar una contundente respuesta luego que Paloma Fiuza aseguró que a su pareja, el empresario Sergio García, no se molesta por las constantes bromas que le hace el argentino en el set de “Esto es guerra”.

“¿Ah, no se molesta? Ah ya, está bien. No, está bien, si no se molesta entonces la voy a seguir molestando. Si se molesta o no, igual a mí no me importa si se molesta o no. Yo soy así, es mi forma de ser y si le gusta bien y si no, mala suerte, a mí no me interesa", manifestó Facundo González en diálogo con “América Espectáculos”.

El chico reality, con una sarcástica sonrisa, indicó: "Yo pensé que sí se molestaba un poco, capaz que pensé mal, no sé, o lo soñé”.

Asimismo, Facundo González señaló que Paloma Fiuza lo conoció en televisión, por lo tanto debe entender que las bromas y titulares de la prensa son parte de su trabajo.

”Así nos conocimos, así es la televisión: si te gusta el durazno, aguántate la pelusa pues. Yo en mi trabajo te respeto, yo no le falto el respeto a nadie", sentenció.

