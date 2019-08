¿Facundo González está en coqueteos con Valeria Roggero? El "guacho" respondió

Luego de las imágenes de Facundo González con Valeria Roggero, mientras disfrutaban de una noche en una conocida discoteca. El popular 'guacho' descartó cualquier vínculo sentimental con la joven.

El modelo argentino aseguró que son solo amigos. "Es una conocida que tengo por amigos en común. No pasa nada. Es una chica divertida, pero no pasa nada", comentó Facundo para 'América Espectáculos'.

El integrante de 'EEG' indicó que respeta mucho a Jefferson Farfán, así que con su sobrina no pasa nada. "Si estuviera con alguien, te lo diría. Es una chica que conozco. Farfán me cae bien. No pasa nada, todo bien", declaró.