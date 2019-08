Facundo González sobre Paloma Fiuza: "no va a encontrar nada mejor que yo"│VIDEO

Facundo González aseguró que desea lo mejor para su expareja Paloma Fiuza, quien tendría una relación sentimental con el deportista Sergio García.

En declaraciones para América Espectáculos, el modelo argentino contó que todavía siente mucho cariño hacia su expareja: "Creo que no es empresario, ¿Es empresario el chico? No sabía. Le deseo lo mejor, ella sabe que la quiero mucho".

Sin embargo Facundo González lanzó un polémico comentario sobre su expareja.

"No va a encontrar nada mejor que yo, ella sabe. Ella lo tiene claro. Ojalá que la haga divertir y que la haga feliz como lo hice yo", indicó entre risas.

No obstante, Facundo González expresó su deseo porque Paloma Fiuza cumpla su sueño de casarse y tener una familia. "Es una chica muy madura, seria en ese sentido. Espero que la persona que esté con ella quiera lo mismo que ella y la haga feliz. Yo no me voy a meter, no soy así. Pero si ella está mal y sufre, ahí sí me metería, no voy a dejar que la hagan sufrir", puntualizó.