El músico y productor Tony Succar se encuentra atravesando un duro momento. Y es que su adorada abuela falleció y él dio a conocer esta triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida dedicado a su familiar.

“Que descanses en paz Abuelita Lola. Mucho dolor ahorita, pero se que estás con Dios, celebramos tu vida hoy y siempre. Todos los recuerdos, tanto amor que nos diste, vives en mi corazón. Siempre voy a recordar que me decías que sonría de niño, no me gustaba sonreír nunca, y tú fuiste la que me sacó la sonrisa”, escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, recordó cómo es que disfrutaba los momentos musicales junto a su abuela, y también señala que de no ser por ella, no estaría viviendo uno de sus más grandes sueños: hacer música.

“Por ti estoy aquí en este país, viviendo mis sueños. Te voy a extrañar mucho, voy a extrañar mucho tus castañuelas, cuando bailabas y tocabas con mi papá y mamá, cuando me jalabas las orejas, todo. Fuiste lo máximo, que legado tan increíble” , finalizó en el post que contiene varias fotografía junto a su abuelita.

Los mensajes de aliento y solidaridad de parte de todos sus fanáticos y de algunos de sus colegas no se hicieron esperar, enviando todo la fuerza para que el artista supere este triste momento.

