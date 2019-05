Farid Ode responde tras grave acusación de Mariella Zanetti: "no sé qué tiene en la cabeza"

Mariella Zanetti denunció recientemente que su expareja Farid Ode no cumple con la manutención de su hija de 16 años y que se estaría negando a pagar la universidad. El empresario lamentó las palabras de la madre de su hija y aseguró que no es un mal padre.

“No sé qué tiene Mariella en la cabeza, no se pone a pensar que nuestra hija tiene 16 años y será la más afectada. Prefiero resolver todo en privado”, dijo Farid Ode al diario Trome.

Asimismo, negó haber gritado a su hija en público, pero explicó que no puede pagar la universidad más cara, tal como Mariella Zanetti estaría pidiendo.

"Yo le dije (a mi hija) que tenía todo mi apoyo. Mariella dice que le grité delante de la gente, eso es falso. También le comenté que (él y Mariella) escogeríamos la universidad en la que podía estudiar. Su mamá quiere que vaya a la más cara, pero no puede decidir lo que puedo aportar, hay que pisar tierra. Hablé con mi hija y le dije que le daría la mitad".

Farid Ode también recalcó que no es un mal padre: "Yo me saco la mugre por mis dos hijas y las adoro. Mariella no puede decir que soy un mal padre, porque no es verdad".

(FOTO) Mariella Zanetti denunció que su hija no recibe pensión de Farid Ode

Denuncia

Recordemos que Mariella Zanetti denunció que Farid Ode le debe 30 mil soles de pensión alimenticia para su hija.

"Mucha gente a veces escribe que él es el pobrecito, que gana a las justas. No, él maneja una buena camioneta, tiene dos restaurantes... uno acaba de abrir en Ica con su hermana, él no la está pasando mal", manifestó en el programa 'Magaly TV La Firme'.

