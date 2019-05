Fátima Segovia asegura que vio el 'palmazo' de Yuca a Clara Seminara y cuenta su versión │VÍDEO

Fátima Segovia, más conocida como 'La chuecona', rompió su silencio en el programa 'Válgame Dios' luego que asegurara por redes sociales que Clara Seminara "no había sido sincera y eso estaba mal" tras denunciar a 'Yuca'.

La actriz cómica contó su versión del 'palmazo' de Yuca hacia Clara Seminara, ya que asegura que presenció el hecho y volvió a reafirmar que sí estaban jugando de mano, pese a que su compañera indica que nunca jugó con Enrique Espejo.

"No me parece bien que haya hecho esto (...) Ellos estaba jugando de mano porque no hay otra manera de decirlo. Incluso ella estaba lanzando patadas porque Clara es media tosca y le decía 'Yuca, lanza más fuerte, así no se patea'", dijo Fátima Segovia mientras escenificaba el momento que vio junto a 'Dayanita' de 'El wasap de JB'.