Fátima Segovia, 'La Chuecona', respalda a Jorge Benavides: "Clara Seminara no ha sido sincera"

La modelo y actriz Fátima Segovia, conocida también como "La Chuecona", respaldó al actor cómico Jorge Benavides quien hoy se pronunció sobre la denuncia de tocamientos indebidos realizados - supuestamente - por Enrique Espejo, el popular "Yuca".

Segovia aseguró que fue testigo de cómo ocurrieron los hechos y, por ello, dio fe de que lo relatado por JB en su comunicado es verdad. Para la actriz, su ex compañera Clara Seminara "no ha sido sincera" cuando informó, vía Facebook, que "Yuca" se había propasado con ella y le había "metido la mano".

"No se puede ir por ahí pretendiendo manchar la imagen de tan prestigiosa figura de la comicidad como lo es Jorge Benavides a quien conozco y trabajo con él hace muchos años y jamás pero jamás apañaría ni haría lo que ha manifestado Clara", dijo, según publica Perú 21.

Señaló que su postura frente a la denuncia Clara Seminara no tiene nada que ver con su actual participación en el programa "El Wasap de JB". "Y no digo todo esto porque esté trabajando aquí en el programa, sino porque la verdad siempre tiene que prevalecer y no me gustan las injusticias", declaró.

Jorge Benavides sancionó a "Yuca", pero descartó tocamientos indebidos

A través de un comunicado, JB dijo que jamás permitirá "faltas de respeto a ninguna mujer ni mucho menos a las colegas artistas que trabajan conmigo". Por esta razón, informó que solo aplicó una sanción económica a "Yuca" porque "Espejo y Seminara se estaban jugando de manos y a la postre agrediéndose mutuamente".

"Si el señor Espejo o cualquier otro artista del elenco hubiese manifestado alguna conducta de tocamientos indebidos como tendenciosamente lo señala la señorita Seminara, otras serían las consecuencias dentro de la producción y les aseguro que el señor Espejo ya no estaría trabajando conmigo", escribió.