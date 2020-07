Lucecita Ceballos se pronunció sobre el escándalo en torno a Fátima Segovia, ‘La Chuecona’ de ‘El Wasap de JB’, quien denunció a su pareja Omar Bolaños por violencia doméstica en abril del 2019, pero luego lo defendió.

La colombiana indicó que pese a que una relación puede tener altibajos, jamás soportaría que le levanten la mano.

“La violencia no es particularidad de un solo género, se ve de ambas partes. Es lamentable, pero en ninguno de los casos se debe tolerar. Si te ponen la mano una vez, eso va seguir sucediendo, jamás soportaría una falta de respeto, menos agresión. Si te quiere, no te pega. La mujer debe hacerse respetar y cortar la relación si es tóxica”, comentó la modelo, quien tiene 22 años con su esposo, aunque no publica fotos con su pareja.

Lucecita Ceballos recordó que cuando estaba en ‘El Wasap de JB’ nunca escuchó nada sobre la relación de Fátima Segovia.

“Creo que en ese entonces no estaba con él (su pareja). Creo que cosas como esas no se deben pasar por alto, las mujeres deben respetarse”, dijo a El Popular.

Por otro lado, la colombiana agregó que mucho de sus fans piensan que está soltera porque estuvo distanciada de su esposo, pero esto “puso a prueba nuestro amor, estamos juntos y felices”.

“Nos complementamos bien en todos los aspectos. Cuando tenemos discusiones yo digo lo que siento en el momento, no me guardo nada. Muchas parejas se guardan su enojo, eso está mal porque explota luego o cobran revancha después. Eso mata la relación de a pocos”, concluyó.

