Felipe Lasso le responde a Angie Jibaja tras llamarlo "vividor" y "vago"

Este fin de semana, Angie Jibaja indicó en 'El Valor de la verdad' que su expareja Felipe Lasso es un "vividor" y "vago". "Solo trabajó como mesero en Chile y que luego de eso solo participó en el reality y ahora no sé si trabaja o no", dijo la modelo.

Además, la 'chica de los tatuajes' aseguró que su ex pareja manejaba sus cuentas, tarjetas y todo el dinero que ella ganaba trabajando en Chile y que por esa razón vino sin dinero a Perú.

Es por eso que Felipe Lasso no tuvo otra opción que contestar las criticas que recibió por mensajes en sus redes sociales tras las confesiones de Angie Jibaja.

"Nada ni nadie me quitará esta sonrisa... porque solo mi Dios sabe la verdad y es al único que le tendré que dar cuentas de lo que realmente soy y he sido... La gente habla porque tiene boca... yo, por mi parte, no pierdo mi tiempo y sigo mi vida feliz y en paz.... gracias mi Dios por las todas bendiciones que me has dado... y de todo lo malo que me has alejado... de lo demás prefiero no emitir comentarios", sostuvo en su cuenta de Instagram.

HAY MÁS...