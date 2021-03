Han pasado 4 años desde que Fernanda Kanno decidió dar un giro en su vida y tomar una nueva dirección. Era enero del 2017 cuando pasó de presentar noticias a ser noticia: se había convertido en la primera piloto peruana que se enrumbaba “de cero al Dakar”. “Hubo gente que pensó que no iba a lograrlo, que (correr) era un tema publicitario. La gente cree que te conoce, pero no te conoce”, expresa con una voz cargada de orgullo, pues en la actualidad ha corrido tres veces el Dakar.

Fuiste muy cuestionada por meterte al automovilismo... Claro, la gente pensó que no iba a lograrlo, que como era el Dakar iba a ser muy duro para mí por ser mujer y que no sabía en lo que me metía, que me iba a rendir rápidamente. Pero hace tiempo escuché una frase que dice: “tú no eres lo que la gente piensa de ti”.

Parece que ahora hay un poquito más de reflexión ante los comentarios negativos. Como figura pública, ¿sientes que hay un cambio en la sociedad? Siento que todo lo que ha pasado en los últimos años, los casos visibilizados de violencia, de discriminación, han hecho que más mujeres levanten la voz. Al día de hoy, aunque todavía falta, creo que las mujeres nos hemos unido más que nunca y esa manera de apoyarnos, aunque no nos conozcamos, es la sororidad.

La sororidad es un término que describe la hermandad entre mujeres... ¿Qué hace falta para practicarla más en nuestro país? Que hayan más espacios como “Compartiendo sabiduría de Tottus”. Cuando me hablaron de la sororidad yo sí sabía qué era, pero le pregunté a otras personas y el 90% no la había escuchado; entonces, ¿cómo podemos pretender que la practiquen?. Lo que hace falta hacer es hablar mucho sobre ella. De repente, a veces le ponemos otro nombre: amistad, solidaridad, pero en realidad es sororidad. (...) Existe una relación mágica entre las mujeres de la que no somos conscientes todavía, basta con que le sonrías a una mujer en vez de mirarla mal.

Para muchas niñas, adolescentes y mujeres eres una inspiración. ¿Cómo tomas esta responsabilidad? Es hermoso. Cuando corrí mi primer Dakar lo hice porque quería cumplir mi sueño, pero cuando eso pasó recibí muchos mensajes de mujeres que me decían: “Me hubiera gustado cumplir mi sueño” y yo les respondía: “¡Pero todavía puedes!”. Si te gusta escalar, no necesitas ir al Everest; si te gusta manejar, no necesitas ir al Dakar; nunca es tarde, ve a tu ritmo.

Eres el claro ejemplo de que los sueños se cumplen: has corrido tres veces el Dakar. ¿Qué has aprendido? Si hay algo que te enseña el Dakar es a tener paciencia, también he aprendido a entenderme a mí misma, a poder controlar un poquito más mis emociones, a morderme la lengua y esperar el momento perfecto para volver a abrir la boca pero, sobre todo, a ser más agradecida. Yo todavía no puedo creer la vida que tengo y todas las cosas que he hecho.

¿Qué más te gustaría hacer por las nuevas generaciones? Estamos viajando por todo el país con el Ministerio del Ambiente, tenemos un proyecto para promocionar las Áreas Naturales Protegidas y vamos manejando. También estamos preparando un proyecto para correr el Dakar en un camión dentro de dos años, eso es un proyecto bravazo, seríamos los primeros peruanos en correr un Dakar en un camión. Yo creo que lo que me corresponde hacer es no parar. Si yo le digo a la gente que puede cumplir sus sueños, yo tengo que vivir para cumplir los míos. El éxito está en el camino, no en el final.

¿Te consideras feminista? Nunca me ha gustado el término feminista, solo siento que todas las mujeres y hombres estamos buscando lo mismo: la igualdad, que haya equidad de género en todos los aspectos de la vida. Yo creo que todos, desde el lugar en el que estamos, peleamos por eso.

¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Me siento en la mejor etapa de mi vida, nunca me he sentido tan bien conmigo misma, tan feliz con lo que hago, con lo que tengo; cuando me veo en el espejo siento que soy la mujer que quería ser.

Hablemos del amor, ¿no hay espacio en tu agenda? Sí me gustaría compartir mis logros con un chico, pero rs complicado encontrar a alguien que te guste y que entienda tu vida. Y como yo no estoy para perder el tiempo ni para jugar, tengo que pensarlo bien antes de salir con alguien. La vida me ha enseñado a tener paciencia.