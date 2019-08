Fernando Armas llora al pedir disculpas: "La medalla te queda chica, Gladys tú vales un Perú" | VIDEO

El cómico Fernando Armas volvió a pedirle disculpas a la atleta peruana Gladys Tejeda en el programa "Domingo al Día", pero en esta oportunidad no pudo evitar llorar, quizá porque mucho lo han tildado de racista.

Tras imitar a Gladys Tejeda y generar polémica, Fernando Armas negó ser racista y descartó que su intención fue discriminar.

"Soy un chiclayano que ha salido desde abajo, que se vino en camión a Lima sin tener acá alguna familia, entonces no me pueden decir que soy raciste si yo sé cómo se sufre".

"No hubo intención de ofenderla, si la hubo, aquí estoy pidiendo las disculpas del caso y entendiendo que no es el momento para hacer este tipo de bromas", agregó Fernando Armas, quien recordó que no es la primera vez en que imita a Gladys Tejeda.

"No es la primera vez que la he imitado, es la segunda vez (...) Es una compatriota que ha triunfado con recursos propios, la medalla te queda chica, Gladys tú vales un Perú, gracias, te felicito y si te he faltado el respeto, te pido perdón, aquí estoy".

¿Qué pasará con la imitación?

Sobre el futuro de la imitación de Gladys Tejeda, Fernando Armas dijo que eso depende de la atleta.

"No creo que pueda darse por ahora, salvo me de la autorización Gladys Tejeda y lo haré con la discreción de siempre".