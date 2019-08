Fernando Armas le pide disculpas a Gladys Tejeda por imitación

Debido a su imitación, el cómico Fernando Armas se disculpó con la atleta peruana, Gladys Tejeda, quien ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Luego que el Ministerio de Cultura instará a Fernando Armas realizar las disculpas del caso, el cómico se pronunció, aunque dijo no tener la culpa de parecerse a ella.

"Para los que no vieron la imitación, pueden verla en Exitosa, yo que he celebrado el triunfo, lo he hecho contando su sacrificio y lucha por conseguir sus sueños, así que no hagan prejuicios. Gracias por seguirme, un poquito de humor no es malo", escribió Fernando Armas.

Fernando Armas envió un mensaje directo para la medallista Gladys Tejeda. "Pero si te he ofendido, discúlpame. Yo no tengo la culpa de parecerme un poco a ti. Vales un Perú y cuando quieras reír conmigo búscame que lo mejor que puedo regalarte es haciéndote reír, porque tú ya me hiciste llorar de emoción".

"Eres una campeona en todo sentido y provinciana, como yo lograste tus sueños apoyada por tu madre ... con esas zapatillas prestadas a tus 14 años por tu amiga. Valoro todo de ti, lo único que quise es darle un toque de humor a toda esta alegría de verte", añadió.

Según el Ministerio de Cultura, Fernando Armas, en su interacción con los conductores del programa "Los exitosos del humor" de Radio Exitosa, "se pretende hacer bromas relacionadas con su lugar de origen, su forma de hablar, su etnicidad, su condición de pobreza, entre otros aspectos" en contra de la reconocida deportista.