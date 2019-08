La joven actriz peruana, Pamela Mendoza Arpi, que protagonizó la película peruana “Canción sin nombre”, denunció haber sufrido de agresión tras asistir a una de las proyecciones del Festival de Cine de Lima.

A través de Facebook, la joven relató el terrible momento que sufrió por parte de una pareja de adultos cuando llegó a la sala para ver la película “La Camarista”.

Según cuenta Pamena Mendoza, su amigo sacó el celular durante un momento, el cual resalta no tenía brillo, sin imaginar que sería golpeado por este señor entre el hombro y el cuello, indicándole que “guarde el celular”.

Eso no quedó ahí, ya que a pesar que guardaron el celular, la pareja de adultos quería que saquen a los jóvenes, para luego no solo acosarlos sino también se burlaban del cabello de su compañero, y no dejaban de hostigarlos con la finalidad de que se retiren de la sala.

“Escucho un golpe fuerte cerca, detrás, Anto se paraliza yo volteo y el tipo acababa de propinarle un golpe entre su hombro y cuello, le gritó apaga tu celular, no me había percatado […] francamente no tenía brillo su pantalla estaba en negro, el tipo empezó a gritarle, a gritarnos”, contó la joven actriz.

Comunicado

Ante la denuncia de Pamela Mendoza, la organización del Festival de Cine de Lima se pronunció vía Facebook, en el que no se disculpan directamente con la actriz peruana, sino explican cómo manejaron la situación.

“El Centro Cultural y el Festival de Cine de Lima PUCP, tras el reporte de parte de un espectador de una agresión durante una función el día de ayer, activó los protocolos establecidos para estos casos; se brindó el apoyo necesario a las personas que se sintieron afectadas, se tomaron los testimonios de los implicados y se ofreció el respaldo para generar las denuncias respectivas ante las autoridades”, dice el comunicado.

“A partir de este suceso y como medida preventiva adicional, hemos reforzado el protocolo para actuar ante situaciones de esta naturaleza”, finaliza el mensaje que no ha dejado satisfechos a muchos usuarios.

“Al menos unas disculpas directas a los agraviados y vetar del festival a las personas que cometieron la agresión, ¿no?”, “Esto fue discriminación aquí y en la China ok y los que justifican la violencia lean la experiencia de la señorita y su amigo”, “Solo una aclaración, una de “las personas afectadas” (la denunciante) es la protagonista de una de las películas peruanas (Canción sin nombre) que se estrenan en este festival y que también ha estado en Cannes. Qué medidas de precaución están teniendo con el público y con sus invitados? No pueden pasar por agüita tibia esto. El comunicado no da respuestas claras”, son algunos de los mensajes que se lee en los comentarios del comunicado de Festival de Cine