Fey: Su abuelita es la sensación por videos cantando reguetón [VIDEO]

La abuelita de Fey, Doña Vinda, se ha ganado el cariño de los fans de su nieta en la red social Instagram, debido a los divertidos videos subidos por medio de la cuenta de la cantante.

Todo empezó cuando Fey publicó un video de su abuelita con el siguiente mensaje: “Mi persona favorita en el Universo, esto es lo que opina #laabuelaVinda”.

En el clip Doña Vinda aparece como una dulce abejita, que luego se muestra sorprendida por lo que ve en el celular de su nieta. No comprende lo que hace la aplicación con su rostro. “¡Pero eso yo no lo había visto! Dime una cosa, ¿quien rayos se mete ahí?”, se le escucha decir.

Pero el video que ha causado más sensación entre los 68 mil seguidores de Fey en Instagram es uno donde Doña Vinda baila al ritmo de reguetón. Este ha sido reproducido más de 13 mil veces, tiene más de 41 comentarios, ha sido compartido 26 veces y tiene más de 700 reacciones como "Me gusta", "Me divierte" o "Me encanta".

La actriz Consuelo Duval, quien da vida a Federica en la serie mexicana "La Familia Peluche", pasó un incómodo momento cuando era entrevistada por un grupo de periodistas a las afueras de un teatro mexicano.

Consuela Duval fue abordada un hombre en estado etílico, sorprendiéndola y preocupándola. Afortunadamente, los reporteros intentó tranquilizar al hombre y la ayudaron mientras ella trató de calmar la situación con el humor que la caracteriza.

"¡Ya llegó El Vítor", dijo el hombre a la actriz de "La Familia Peluche" en alusión al personaje con el que ella en su papel de "Nacaranda" participó en "La Hora Pico".

Tras lo sucedido, la actriz mexicana comentó a los periodistas que pasó un buen susto, pues ya ha tenido que enfrentar experiencias similares en las que, incluso, la han amenazado.

