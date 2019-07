Fey y Torbellino juntos: Los precios de las entradas de su concierto en Lima

Regresar a la época de los 90's siempre es nostálgico, y mucho más con una cantante como Fey y el recordado grupo peruano Torbellino, se vuelve a reunir para el festival que marcará una historia como el "90's FEST", que se realizará el sábado 5 de octubre a las 8:00 p.m. en la Explanada del Parque de la Exposición.

La mexicana Fey, quién ha trascendido generaciones y fronteras con el pegajoso "Azúcar Amargo" , el clásico "Muévelo", la melodía melosa de "Media Naranja", y el no menos conocido "Subidón", éxitos que son baile obligado en las discotecas del mundo. Confirmada está su vuelta a Perú con toda su banda y staff coreográfico.

Daniel René, se suma al cartel noventero esa vez como solista pero con el background de su exitoso paso por la agrupación portorriqueña MDO en la que destacó por su interpretación de "No puedo olvidarme de ti". El portorriqueño ya tiene en su haber 2 producciones discográficas y para este año tiene el álbum "Name is I", del cual ya ha lanzado "Así", "Superficial" , "Echo" y "Nothing, Nothing".

Por Perú, Torbellino tendrá su turno con Marco Zunino, Daniela Sarfati, las Hermanas Cayo y Gabriel Calvo quienes cantarán el repertorio que los consagró hace unos años como "Poco a Poco", "Sólamente tú", "El Corazón de la ciudad", "Boulevard" entre otras.

Precio de entradas

Las entradas ya están disponibles en Joinnus.com con un 20% de descuento hasta el 1 de Agosto y los precios van desde s.88 nuevos soles la General, s.184 la Vip, s.240 la Platinum y s.296 la Zona 90's.

Fey - Azúcar Amargo

Torbellino - Solamente tú

Daniel René - exMDO - No puedo olvidarme de ti