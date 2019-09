Jorge Abanto, el chamán de Sheyla Rojas, reveló que el libanés Fidelio Cavalli continúa llamando a la conductora peruana.

En el programa ‘Mujeres al mando’, el conocido chamán contó que este lunes acudió a la casa de Sheyla Rojas para realizarle un baño de leche de burra.

“El día lunes he estado con Sheyla, fui a su departamento a hacerle unos rituales ya que cuando viene acá al Perú, semanal le hago su baño de leche de burra. Ella me llama ‘maestro ven a mi departamento, dame mi baño y mi limpieza’, y le va muy bien”, reveló Jorge Abando.

Cuando estaban realizando el baño, Fidelio Cavalli llamó a la modelo, quien le respondió que no quería continuar con la relación: “He estado haciendo su limpieza y sus curaciones y en eso viene una llamada por WhatsApp, ella me dice ‘maestro mira quién me está llamando’. El hombre que ya fue, Fidelio Cavalli”.

“Eso fue el lunes, hace tres días (...) Se comunicó y ella misma le dijo ‘hasta acá nomás, no quiero saber nada contigo’”, contó.

Según el chamán, Sheyla Rojas ya tendría nuevo galán que sí es millonario: “¿Por qué? Hay una persona en el camino que de acá a un mes va a salir a relucir. No es peruano, es una persona del Medio Oriente, ya van a ver. No es ayudante del millonario, él es millonario”.

Sin embargo, la conductora le habría advertido no revelar el nombre de su nuevo galán. “Me dice que no hay que dar el nombre ni la foto, yo lo tengo porque ella me tiene una confianza, pero no debe salir a la luz, solamente hasta donde me ha permitido hablar”, explicó.