Fidelio Cavalli compartió un polémico mensaje en sus redes sociales tras los rumores de que terminó su romance con Sheyla Rojas.

A través de sus historias de Instagram, el libanés publicó una frase relacionada a las “malas decisiones” que se toman por ser “estúpido”.

“Everything happens for a reason. Sometimes the reason is you’re stupid and make bad decision”, se lee en la imagen publicada por Fidelio Cavalli.

Traducido al español, la frase de Fidelio Cavalli señala lo siguiente: “Todo sucede por una razón. A veces la razón es que eres estúpido y tomas una mala decisión”.

Como se recuerda, hace solo semanas Sheyla Rojas viajó a Las Vegas para celebrar su cumpleaños con Fidelio Cavalli. El libanés le organizó una fiesta y le regaló una cartera Gucci, pero al volver al Perú todo habría terminado entre ellos.