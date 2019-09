Fidelio Cavalli, la expareja de Sheyla Rojas, compartió un misterioso mensaje su cuenta de Instagram sobre la “mayor lección” que aprendió durante este año.

Todo ocurrió en sus historias de Instagram, donde el libanés publicó una frase en inglés donde señala que las relaciones que tuvo durante este año le enseñaron que “no vale la pena” luchar por “algo” que es “forzado”.

“The biggest lesson I learned this year is to not force anything; conversations, friendships, relationships, attention, love. Anything forced is just not worth fighting for, whatever flows flows, what crashes crashes. It is what it is”, se lee en la publicación.

Traducido al español, el mensaje de Fidelio Cavalli señala lo siguiente: “La mayor lección que aprendí este año es no forzar nada; conversaciones, amistades, relaciones, atención, amor. No vale la pena luchar por algo forzado, todo lo que fluye, fluye; lo que se estrella, se estrella. Es lo que es".

Recordemos que Fidelio Cavalli y Sheyla Rojas recién habían comenzado un romance -e incluso ella viajó a Estados Unidos para verlo- cuando se confirmó que ya habían terminado su breve relación.