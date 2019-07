Figuras públicas cuadran a Pedro Olaechea tras decir que "las mujeres se relajan en peluquerías"

Varias figuras públicas se pronunciaron sobre las declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien durante una entrevista para el programa “Panorama” señaló que el único lugar donde “las mujeres se relajan es en la peluquería”.

“¡Pues yo le agradezco! Así queda clarísimo, por su propia boca, qué clase de gente es usted, en qué entorno se crió y qué clase de ‘mujeres’ tiene a su alrededor. El odio y menosprecio a la mujer, por qué forma parte de ‘Con mis hijos no te metas’ (colectivo), porque es ‘naranja’ (fujimorista), porque no vale”, señaló la actriz Tatiana Astengo en sus redes sociales.

Por su parte, Milagros Leiva criticó al funcionario por la orientación de su comentario en un programa de señal abierta. “¿Qué es esto?, ¿qué clase de machismo es este? Vaya, vaya. No sabía que el único lugar donde me relajaba era la peluquería, tampoco sabía que era el único sitio donde se ocupan de mí. No lo sabía”, sostuvo en el noticiero de ATV.

La también actriz Laly Goyzueta dejó en claro su posición. “Lamentablemente no le creo, su comentario es uno de los más patéticos y denigrantes que he escuchado hoy”, sentenció.

Este domingo, Pedro Olaechea dio un ejemplo sobre el anuncio del presidente Martín Vizcarra resaltando la labor de las mujeres en las peluquerías.

"El anuncio presidencial es muy arriesgado. Hay un indicador bastante sencillo, que es que en las peluquerías comienzan a bajarles el negocio (...) Las mujeres están pensando en los hijos, en la mamá, en la cuenta, en la casa, en el planchar, en recoger la ropa, es multidimensional, y el único lugar donde se relaja realmente es en la peluquería", comentó.

Pedro Olaechea ofreció disculpas por sus declaraciones en Twitter. El funcionario precisó que fue un ejemplo equivocado.