El exconductor Carlos ‘Tomate’ Barraza, se ha visto envuelto en una tremenda polémica, debido a un presunto video íntimo que se habría filtrado en las redes sociales. Y es que al parecer el cantante fue víctima de la invasión a su privacidad.

El clip fue publicado en Twitter, y se logra ver el rostro del artista. Al instante, los usuarios comenzaron a compartir el material audiovisual y comentar sobre ello.

Hasta el momento, el líder de la orquesta salsera ‘Los Barraza’ no se ha pronunciado al respecto, solo se ha encargado de promocionar el nuevo lanzamiento de una canción junto a Cielo Torres.

Cabe recalcar que hace unos meses, ‘Tomate’ se convirtió en papá y estaría pasando por la etapa más estable de su relación con Vanessa López.

“Como ustedes saben, nosotros ya no hablamos de nada de eso, pero en general todo está bien. Aprendimos de muchas cosas que no debieron suceder. Estoy tranquilo", dijo el cantante.

Se sinceró

Hace algún tiempo, el cantante Carlos Barraza se pronunció sobre los ampays de Pedro Loli y Pedro Gallese, donde se les vio en situaciones comprometedoras y de presunta infidelidad; e indicó se “tremendo pecador” y que por eso no podría aconsejarles nada al portero y al cantante de cumbia.

“No puedo decirles nada cuando yo soy tremendo pecador. Si yo fuera una persona que que no tuviera pecados no estaría acá en la Tierra, estaría en el cielo, como ángel con aureola. Así que no podría aconsejarles nada”, reveló Barraza.

