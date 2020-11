Magaly Medina reveló que Fiorella Alzamora y su esposo no habrían retirado la denuncia que hicieron contra el Zorro Zupe por tener un presunto comportamiento impropio con uno de sus menores hijos.

En diálogo con el programa “Magaly TV La firme”, Fiorella Alzamora dijo no comprender por qué el Zorro Zupe afirma que no tiene ninguna denuncia. Ella señaló que el documento que su examigo presentó sería porque la investigación todavía está en curso.

“Nosotros vamos a viajar (a Italia) para ver ese tema, no creo que sea como él dice, es una investigación en Italia que todavía no está lista, porque él se escapó, no quiso ir a declarar”, señaló Fiorella Alzamora.

“Ya sabes cómo es el Zorro, ¿crees que voy a inventarme algo así? Lo que él está diciendo sobre una campaña ¿Qué campaña? Los documentos son completamente reales”, agregó la modelo.

Según Magaly Medina, Fiorella Alzamora y su esposo viajarían a Italia para declarar ante las autoridades, pero en diciembre vendrían a Perú.

