Fiorella Alzamora se encuentra viviendo hace aproximadamente un año en Estocolmo, capital de Suecia, junto a su esposo y su pequeño hijo. Y es que muchos usuarios la han criticado en reiteradas ocasiones porque a la modelo no se le conoce trabajo alguno, solo los lujos y placeres que vive en el país extranjero y que ella misma muestra a través de sus redes sociales.

Esta vez, la exchica reality sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram las labores de ama de casa que vendría realizando últimamente.

“Ya planché otra camisa que está allá. Mi mamá estaría orgullosa de mi. Jamás había usado esto (plancha) ni para mi ropa, nunca. Ahora me encuentro acá planchando la camisa de mi esposo. Cuando suceden hechos históricos como este me gusta grabarlos y mostrarles. Esto del matrimonio me está dando fuerte, no me reconozco (...) Así es la vida de las madres, de las casadas, amas de casa”, comenzó diciendo de manera sarcástica.

Asimismo, Fiorella decidió responderle a sus detractores y aseguró que recién tiene en su poder los papeles correspondientes para poder laborar en Suecia de manera formal.

“Mucha gente dice: ’no haces nada, que rica tu vida’. Es súper aburrido no hacer nada viviendo en un país afuera porque no tengo a mis amigas, no trabajo, no salgo mucho de casa, estaba estudiando mis cursos de sueco que me va yendo bien”, expresó.

“Tengo un año viviendo en Suecia y recién tengo mis documentos formales para trabajar, para poder desarrollar una vida normal, pero el idioma es un poco complicado. Ya pronto seguramente voy a poder salir a trabajar, quiero hacer cualquier cosa que me saque de mi casa, necesito salir y respirar”, agregó.

