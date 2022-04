La actriz Fiorella Cayo aprovechó la coyuntura por el caso de Aldo Miyashiro para lanzar un dardo contra los infieles y aconsejar a las madres sobre la crianza de sus hijos. La también bailarina, amiga y compañera de Érika Villalobos en Torbellino, también habría mandado una indirecta a su exesposo, Miguel Labarthe.

“Hola, este es un llamado a todas las mamás de Perú y el mundo: tenemos que crear hombres fuertes, fuertes, fuertes con la vida, no cobardes, no débiles. No es un pende** el que saca la vuelta, no, es un débil, es un débil mental y emocional, entonces creemos hombres más fuertes, y hombres, por favor -no digo que todos, no digo que todos, no soy la mujer empoderada, feminista que quiere chancar a los hombres, no, para nada-, este es un llamado a las mujeres, ojo, hay que educar mejor a nuestros hijos, y este es un llamado para todas, incluido para mí, hay que demostrarles y ayudarlos a cortar cadenas y patrones que están equivocados y ayudarlos a tratar bien a una mujer, como se debe”, dijo Fiorella Cayo.

Según Fiorella Cayo, el principios ya no son una prioridad: “Eso es un tema de compromiso con la sociedad, con nuestro país porque parece que los principios hoy en día están como en la última fila, están en la última fila, las prioridades están muy trastocadas, muy al revés, y finalmente nosotros tenemos que ser una prioridad como personas, como seres humanos, hombres y mujeres”.

En ese sentido, la actriz señaló que, en caso de que una persona sienta la tentación de ser infiel, debería ser honesto con su pareja: “De acuerdo a eso alinearnos realmente con lo que queremos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro bienestar y de acuerdo a eso actuar, pero actuar lealmente, con la verdad, se dice ‘mira, siento esto, me pasa esto’, se ve si hay solución en conjunto y sino adiós, pero hay que ser más honestos, honestidad, lealtad”.

“Y ojo, hay que ser valiente para ser honesto porque es muy fácil tomarse una pastilla y ponerse en modo paz sin esforzarse, es muy fácil no enfrentar la vida como es realmente (...) es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo, pues, ahí está la fortaleza humana, hay que hacerlo, no busquen placebos”, sentenció la ex Torbellino.

Fuente: Instagram @fcayo

