La expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez, reapareció por primera vez en televisión tras la infidelidad que el cantante de cumbia.

Ella fue consultada por el escándalo en el que se vio envuelta y no dudó en hablar sobre lo que actualmente atrevesaba.

“Solo quiero que me de paz por mi hijo, yo jamás me voy a expresar mal de él , no lo voy a hacer, él ya está bastante grande para saber lo que hace, lo voy a ver siempre, tenemos un hijo maravilloso, a mí me apena que esta noticia, me incomoda”, señaló.

Fiorella Méndez se pronuncia por primera vez tras infidelidad de Pedro Loli. (Foto: Composición Instagram)

Fiorella Méndez presentó su spa Velvet, el cual dijo que lo viene preparando desde hace 3 meses, es decir, mucho tiempo atrás de que se enterara de la infidelidad del artista.

“Yo he venido trabajando en este proyecto que, por obvias razones, he tenido que postergar el lanzamiento”, agregó.

La periodista de La banda del chino descartó rotundamente una reconciliación con Pedro Loli.

“No, nosotros tenemos y vamos a llevarnos lo mejor posible por mi bebé, merece respeto. Lo que haga con su vida personal es su tema, yo no tengo nada que ver, el lo único que puede hacer es preocuparse por su hijo, yo estoy grande y trabajo sola la vida continúa, me han escrito un monton de chicas, y solo les puedo decir para adelante, no vale la pena llorar por algo así”, expresó.

Fiorella Méndez responde a Pedro Loli