La periodista Fiorella Méndez, madre del hijo de Pedro Loli, nuevamente habló, pero esta vez, con el corazón abiertro, sobre el fin de su romance con el cantante de cumbia, luego de que este le fuera infiel con varias jovencitas.

Fiorella Méndez confirmó que no regresará con Pedro Loli pero sí aclaró que la van a ver con él, pues tienen un hijo en común.

“Si me van a ver con él es únicamente por un tema de que es el papá de mi hijo pero eso no quiere decir que yo regrese en una relación, no, descartado total”, señaló.

Fiorella Méndez se pronuncia por primera vez tras infidelidad de Pedro Loli. (Foto: Instagram)

“No comparto esos pensamientos de que se llevan super mal con el papa de sus hijos, hay que aprender a ser mamás, hay que aprender a separar las cosas”, agregó.

Sobre la infidelidad de Pedro Loli, Fiorella Méndez dijo que así él le haya pagado mal, ella debe sobrellevar el tema netamente por su pequeño.

“Si alguna de las partes fallan, si es un poco más complicado cuando hay hijos y así te paguen mal hay que sobrellevar el tema, llevarse bien. Mi hijo merece lo mejor, tener a sus papas tranquilos, merece todo mi bebito. Me quedo sorprendida porque hay muchas personas y muchas mamás que de hecho no lo están pasando bien, yo creía que si no estuviera mi hijo, me hubiera derrumbado, pero Alessito me ha dado la fuerza”, finalizó.