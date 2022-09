Fiorella Retiz dejó en el pasado el escándalo de infidelidad que protagonizó con Aldo Miyashiro y reapareció para contar todo sobre su vida sentimental. Ella también habló acerca de los pretendientes que han intentado cortejarla y que son figuras de talla internacional.

En una entrevista para el canal de YouTube “Holly TV”, la exreportera de “La Banda del Chino” confesó que actores y un futbolista de talla internacional han intentado comunicarse con ella a través de Instagram.

“¿En algún momento ha habido mensajes como queriendo gilear de cuentas verificadas, los check azules?”, fue la pregunta que le hicieron a Fiorella Retiz en el podcast “Refresh” y su respuesta sorprendió a más de uno.

“Hay varios, ¿qué quieres, nacionales o internacionales?”, contestó en un primer momento, para luego precisar que hubo uno que estuvo en un Mundial de Fútbol. “Justo en el mundial del Waka-Waka”, afirmó.

En otro momento, la comunicadora aseguró que un actor español de una conocida serie de Netflix le respondió un mensaje a través de Instagram: “Le puse: ‘Oye, me parece que tu personaje de pu... madre, qué chévere, me ha encantado la serie. Luego, me respondió y me dijo: ‘¿Estás en España?’”, contó.

Fiorella Retiz aseguró que este personaje le mandó un mensaje con fotografía para que no le pueda tomar una captura de pantalla: “Me mandó una foto como mensaje, para que no le tomes screenshot, pero igual la tomé”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO:

Giuliana Rengifo acepta que aprovechará ampay para promocionar canción

Giuliana Rengifo asegura que sacará disco