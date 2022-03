¿Pasado, pisado? Fiorella Rodríguez sorprendió a propios y extraños hace algunos días al anunciar su ruptura con Jean Pierre Díaz, joven actor al que le llevaba 19 años. Y es que esta vez, la actriz comentó que saldrá de su zona de confort, para encontrar nuevos horizontes en Europa.

Tras el término de su romance con su expareja, la popular artista decidió emprender rumbo en el extranjero, y dio a conocer detalles de la que será su viaje a España gracias a un importante proyecto de documentales que la contactó.

“Estoy contentísima. Hay un portal digital español que se llama Karolus, que me ha invitado a hacer una serie de reportajes y me voy a hacer el primero, me estoy yendo a España la segunda quincena de abril. Va a haber una cena importante en la cuál van a destacar a Latinos que están triunfando allá. Vuelvo a España después de mucho tiempo, la última vez que fui fue para entrevistar a Raphael”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Fiorella agradeció a la vida por las oportunidades que se le están presentando, tanto a nivel personal, como a nivel profesional. ¿Será que terminó con el joven actor para cumplir sus sueños?

“Tengo 48 años y digo: ‘Gracias Dios mío’ por la cantidad de oportunidades que tengo para reinventarme. Reconozco también que mi carácter lo obliga, porque yo ando en ese constante movimiento. A veces uno tiene las ganas pero no se presentan las oportunidades”, agregó para El Popular.

