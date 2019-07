Flavia Laos aclara reunión con Nesty tras polémicas declaraciones de Mayra Goñi

La actriz Flavia Laos aclaró los motivos de su viaje a Estados Unidos, en donde se reunió con el cantante Nesty. Como se recuerda, el intérprete ha sido vinculado sentimentalmente a Mayra Goñi, quien fuera compañera de la también modelo.

“Mi viaje a Miami se llevó a cabo, en primer lugar, para ver nuevas opciones de negocio con una cadena de restaurantes de esa ciudad”, señaló Laos, quien también participó en un proyecto con LV5 de Colombia.

Polémica

Como se recuerda, Mayra Goñi se mostró sorprendida al conocer que Flavia Laos se había encontrado con Nesty en Miami, pues la joven actriz no le habría comentado sobre esta reunión.

"A cualquiera le va a sorprender que tu amiga se vaya a grabar con un chico, por qué no me habrá dicho, pero conociendo a Flavia, es distraída. No creo que sea algo en mala onda", dijo Mayra Goñi.