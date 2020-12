Flavia Laos sorprendió a propios y extraños al contar que fue contratada para aparecer en el videoclip de un famoso cantante de género urbano.

En entrevista con “En boca de todos”, la actriz contó que estaba a punto de volver al Perú cuando la contactaron para hacerle la propuesta.

“Yo ya estaba armando todas mis maletas, a punto de irme. Es más, había comprado hasta la maleta que me faltaba porque estoy con demasiada ropa. 11 de la noche me escriben y me hacen una propuesta para un video musical. Obviamente acepté”, explicó Flavia Laos.

La actriz dio más detalles de este artista: “Es una persona a la que yo admiro muchísimo. Recontra conocido”.

Asimismo, Flavia Laos contó que este viaje a Miami le ha servido para conocer a muchas personas: “Se me han abierto demasiadas puertas, he hecho muchos contactos”.

Aunque Flavia Laos no confirmó de qué artista se trataba, los conductores de “En boca de todos” dejaron entrever que sería Maluma o Bad Bunny.

