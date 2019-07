Flavia Laos aparece con aumento de labios pero niega "arreglito" en la cara│VIDEO

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales con un evidente aumento de labios; sin embargo, la actriz aclaró que solo se realizó un procedimiento de hidratación.

Según dijo Flavia Laos en sus historias de Instagram, no se rellenó los labios sino que le realizaron un tratamiento de hidratación con ácido hialurónico que solo dura 4 días.

"Aprovecho en aclarar algunas dudas porque me han escrito al DM muchos preguntándome si me he puesto labios y yo sé que parece que me ha picado una abeja, pero no me puesto. Solo me he hecho hidratación con ácido hialurónico porque mis labios son super resecos y se va en cuatro días", contó Flavia Laos a sus seguidores en Instagram.

La rubia aseguró que volverá a la normalidad en los próximos días pero sus labios se verán más hidratados.

"O sea voy a regresar a mi tamaño natural. Aparte mis labios sangran mucho, entonces esto va a ayudar a que estén más hidratados y a que estén más rosaditos", sostuvo Flavia Laos, quien contó que su madre también se realizó este tratamiento.