Flavia Laos confiesa si terminó su relación con Patricio Parodi (VIDEO)

La actriz y cantante, Flavia Laos respondió si se acabó el amor con Patricio Parodi, luego de que los rumores se hicieran cada vez más fuertes.

En el programa "Mujeres al Mando", Flavia Laos reveló que no está separado de Patricio Parodi, sino que han estado distanciados porque el guerrero ha estado mal de salud.

"No me he peleado con Patrico, estamos súper bien. Él ha estado mal de salud, ha estado súper mal con un tema súper delicado. Es más, le he llevado su sopita el fin de semana, su peluche, pero me he grabado. Es que no queremos exponer más la relación", dijo Flavia Laos.

¿Vestida de novia?

Por otro lado, Flavia Laos contó por qué recientemente se vistió de novia. Negó haber sido una indirecta para Sheyla Rojas, quien hace poco terminó su relación con Pedro Moral, antes de casarse.

"No voy a estar en un desfile para una ONG y es un desfile de novias, no sean mal pensados. No es indirecta para otra persona. Sí me quiero casar pero a los 26, 27 y tengo 21. Sobre si me veo como mamá, no sé, quizá a los 30", dijo.

HAY MÁS...