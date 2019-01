Flavia Laos defiende a Patricio Parodi por no saludar a Emilio Jaime en EEG

La cantante Flavia Laos defendió a su pareja, Patricio Parodi, quien no saludó a Emilio Jaime durante su presentación en Esto Es Guerra (EEG).

Flavia Laos reconoció que si bien no se le debe quitar el saludo a nadie, tampoco uno puede ser hipócrita.

"Es chico perfil bajo (Patricio Parodi). Nunca ha sido amigo de Emilio, creo que de chiquitos, pero de grande no. Incluso creo que Emilia habló mal de Patricio", contó Flavia Laos.

Luego, la actriz y cantante añadió: "Sí, no lo saludó. Un saludo no se le quita a nadie, pero también no hay que ser hipócritas".

Luego recordó que Emilio Jaime la dejó mal tras decir que había iniciado su relación con Patricio Parodi una semana después de terminar con el otro guerrero. Ante ello, Laos lo negó.

La actriz descartó que existan más roces entre Patricio Parodi y Emilio Jaime. "Yo no creo que haya roces porque Patricio es un chico educado. No lo va a ver simplemente".

