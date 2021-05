Flavia Laos reveló que recibió la vacuna de Johnson & Johnson el último 17 de mayo en Miami, Estados Unidos. Pocas horas después, la actriz presentó efectos secundarios.

Durante la madrugada, Flavia Laos contó que se despertó con varios síntomas de la vacuna: “Son la 1:38 de la mañana aquí y sinceramente yo pensé que no me iba a dar ningún síntoma, que iba a estar bien, que no pasaba nada y mentira”.

La pareja de Patricio Parodi explicó que tuvo fiebre, dolores, escalofríos, entre otros efectos secundarios.

“Estoy con escalofríos, creo que también tengo un poquito de fiebre, estoy como empezando a temblar y me duele todo el cuerpo, sobre todo el brazo donde me pusieron la vacuna”, señaló Flavia Laos.

La reconocida influencer admitió que estaba confiada en no presentar ningún síntoma, pero no fue así:

“Yo pensé que a mí no me iba a pasar nada, pero me siento mal. Espero me pase mañana”, concluyó Flavia Laos.

Fotos y videos: Instagram Flavia Laos

