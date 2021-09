La actriz Flavia Laos regresó al Perú y decidió confirmar que se encuentra soltera, pese a que Patricio Parodi lo anunció semanas atrás.

Tras la confirmación, sus seguidores le preguntaron cómo se encontraba en este momento. “Estoy soltera y aprendiendo a estar sola. Anótenlo”, aconsejó Flavia Laos.

Foto: Instagram Flavia Laos

De otro lado, Flavia Laos sorprendió a propios y extraños al lanzar un dardo contra algunas “amistades”, aunque no precisó de quién se trataba.

“¿Alguna vez sientes que tus propias amistades te han hecho daño?”, le preguntaron. “Sí, varias, por eso para meter a alguien en mi vida la pienso 10 veces”, confesó la actriz.

Asimismo, Flavia Laos envió un contundente mensaje contra sus detractores, quienes la critican constantemente en las redes sociales:

“Sé muy bien quién soy, estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido [...] así que no se gasten, chicos, no me van a herir, soy muy fuerte el día de hoy”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Hurtado jubila a su hija Josetty y asegura que Génnesis es su preferida

Cómico pidió oro y plata para su aniversario.

TE PUEDE INTERESAR