Flavia Laos muestra mensajes de whatsapp que desmienten versión de Greg Michel

Flavia Laos no solo envió una carta notarial a Greg Michel para que se retracte de lo dicho en 'El valor de la verdad', también mostró mensajes de WhatsApp que, en algún momento, intercambió con el modelo por el encuentro en una discoteca de Monsefú.

Para desmentir al belga, la actriz tuvo que dejar que la reportera de 'Válgame Dios' lea sus mensajes privados, en el cual Greg inicia la conversación preguntándole si es que ella había dicho algo sobre la fiesta. Al ver esto, Flavia parece estar sorprendida, y responde: "¿algo de qué?, ´¿qué ha pasado?", contesta la influencer.

"Me están llamando, no sé, no entiendo, los vídeos que subí el viernes, mi flaca me va a matar", dice Greg. "¿Por qué? Si no ha pasado nada", vuelve a comentar la novia de Patricio Parodi. "Nop, pero igual", asegura el modelo.

Con estos mensajes, Flavia Laos sostuvo que jamás pasó nada con Greg Michel, ni siquiera coquetearon.

En 'El valor de la verdad' de Greg Michel, el modelo deja entrever que pasó algo más con Flavia Laos, inclusive cuando el conductor Beto Ortiz le pregunta si no pasó nada, el belga se ríe, minutos después, comentó que no pasó nada porque tenía un show y tuvo que irse.