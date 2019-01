​Flavia Laos y su particular respuesta a cibernauta que le dijo "a nadie le interesa tu vida" (FOTOS)

La actriz y modelo Flavia Laos ha sorprendido en las redes sociales luego de que le respondiera a un cibernauta que le dijo "a nadie le interesa tu vida".

Es así que un cibernauta le hizo la siguiente crítica a Flavia Laos en su página de Instagram: "Porque te gusta que hablen de ti porque expones tu vida, todo lo que haces en Instagram, a quién le importa tu p*** vida, crees que con eso facturas, haces plata, te equivocas porque a nadie le interesa tu vida", se lee.

A esto, Laos no se intimidó y dio una particular respuesta al comentario: "A ti que me sigues, deja la amargura y sé feliz".

