Flavia Laos recuerda a Alessandra Fuller y da contundente respuesta: "ya no somos amigas"

Flavia Laos fue entrevistada por 'Choca' Mandros en 'Estás en todas' y se refirió a la amistad que existió entre ella y Alessandra Fuller, con quien protagonizó la telenovela 'Ven Baila Quinceañera'.

Aunque la actriz no quiso dar detalles de lo que ocurrió con Alessandra Fuller, sí confirmó que ni ella ni Mayra Goñi son amigas de la expareja de Pablo Heredia.

Incluso, Flavia Laos señaló que a Alessandra Fuller le incomoda que se hable de la amistad que existió entre ambas: "Éramos amigas, pero como ella dijo, ya no lo somos, ni Mayra ni yo. Cada una sigue diferentes caminos y en verdad evito tocar el tema, pues sé que a ella le molesta", reveló.

Los mejores deseos

La actriz aseguró que desea lo mejor para Alessandra Fuller, pero no quiso dar las razones por las que su compañera se alejó: "Le deseo lo mejor, pero no quiero hablar de ella (…) igual nadie sabe (el motivo), yo nunca lo he dicho, es privado".

Recordemos que la primera en admitir que la amistad se había terminado fue Alessandra Fuller, quien no quiso dar los motivos de esta pelea.

