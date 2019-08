Flavia Laos revela cómo reaccionó Patricio Parodi a revelación de Greg Michel│VIDEO

Flavia Laos reapareció en pantallas tras las revelaciones que Greg Michel hizo sobre ella en el programa "El valor de la verdad". La joven actriz insistió en que el belga debe rectificarse porque no ha dicho la verdad.

"Él sabe muy bien lo que tiene que hacer, yo le mandé una carta notarial para que diga la verdad, no lo ha hecho. Ha mentido en varias cosas, lo único que esperaba era que se rectifique", dijo Flavia Laos al programa "Válgame Dios".

"No está bien que difame ni que diga cosas que no son. Solo espero que, por él mismo, sea hombre y aclare las cosas", agregó.

¿Qué dijo Patricio?

Según Flavia Laos, Patricio Parodi está tranquilo porque sabe que su pareja conoció a Greg Michel antes de tener un romance con él.

"Está todo normal, él ya está acostumbrado a este tipo de personas. A mí sí me molesta un poco porque no me gusta que lo molesten en las redes sociales o que digan que soy una mala, porque él y yo sabemos que en esa época no hablábamos ni siquiera, estábamos peleadísimos", explicó la actriz.

Sin embargo, Flavia Laos pidió a Greg Michel que diga la verdad porque está manchando su imagen: "Es más, 'Pato' me dice 'ríete', pero yo no me puedo reír, soy yo, soy mujer, no puedo permitir que alguien me deje así".