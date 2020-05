Flavia Laos y Patricio Parodi son unas de las parejas aparentemente más estables de la farándula, sin embargo, unas recientes declaraciones de la actriz habrían sorprendido a sus miles de seguidores.

La popular ‘Quinceañera’ estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” para contar un poco más sobre su papel en la telenovela de América Televisión, “Te volveré a encontrar”. Señaló que al chico reality le parecería incómodo verla dándose besos o teniendo algún acto romántico en dicha producción.

“Sinceramente, ‘Pato’ no se sienta conmigo a ver la novela. No me lo ha dicho, pero creo que no le encanta ver ese tipo de escenas”, manifestó Flavia.

Al mismo estilo de Paolo Guerrero, la cantante reveló que Parodi miraba el proyecto, pero que a él le parecería incómodo verla de esa manera. “No sé si lo miraría, pero si lo hace normal. No sé si lo miraría porque de repente podría ser incómodo”, finalizó.

Recordemos que similar a las declaraciones de Flavia, fue le polémica que se desató cuando Paolo Guerrero afirmara que él no estaría con Alondra García Miró si ella tuviera que besar a alguien en la ficción, y que ella lo apoyara diciendo que no lo haría, pues “prioriza su relación”.

