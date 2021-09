La actriz Flavia Laos viajó durante dos meses por Estados Unidos. Tras regresar a Lima, la expareja de Patricio Parodi no quiso adelantar si tiene algún proyecto en ese país.

“(El viaje estuvo) increíble, chicos”, comentó Flavia Laos en Instagram. “Se me han abierto demasiadas puertas, estoy muy contenta. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho hasta que las cosas estén 100% dadas”, agregó.

Flavia Laos también señaló que se encuentra bien por todo lo que logrado a su corta edad y deslizó que “todo pasa por algo”.

“Me considero una persona súper positiva que trato de verle el lado bueno a todo, y sé también que Dios pone a todo en su lugar y todo pasa por algo. A mi edad siento que he logrado demasiadas cosas que me he propuesto”.

“Lo que hago es enfocarme en mí, en ser mejor persona, mejor profesional, en ser feliz porque cuando uno es feliz, la vida de los demás no importa”, explicó.

Al final de su mensaje, Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al decir que “la vida es un círculo, tú lo que das lo recibes, si haces el bien, recibes el bien”.

Fuente: Instagram Flavia Laos

