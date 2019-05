​¿Flavia Laos usó 'sustancias' para lograr su figura? La actriz le responde a cibernauta que la criticó (FOTOS)

La actriz Flavia Laos no dudó en responderle a un cibernauta que la acusó de utilizar sustancias como los 'anabólicos' para lograr su estilizada figura.

Todo esto se dio cuando Flavia Laos compartió en Instagram una fotografía contándole a sus seguidores sobres sus entrenamientos físicos: "Mi terapia para botar el estrés y recargarme de energías es ejercitarme", escribió.

A esto, un cibernauta la criticó tildando de "antinatural" su figura y mencionó el uso de 'sustancias' como anabólicos: "Mucha dieta, mucho suplemento, mucho diurético y con temor también podría decir que anabólicos. Por el ancho de tus hombros, tu cambio en la forma de tu quijada. Etc etc. Ya bonetes la chica tierna que terminó América Kids con unos cachetes hermosos. Que no importaba estuviera fitness eras una belleza desde siempre, ahora te ves bien pero anti natural", escribió este en Instagram.

Flavia Laos no dejó pasar por alto este comentario y reveló que sí utilizó estas 'sustancias' en algún momento: "No, querido, todo es comida y gimnasio... sí usé en algún momento esas cosas (te hablo de año y medio atrás) y reboté 10 kg. Mi único pre workout es o un shot de café o un Redbull sin azúcar y quemadores nada de nada".

