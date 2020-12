Los modelos e influencers, Flavia Laos y Patricio Parodi dejaron sus rencillas atrás y ya se reconciliaron. Lo mejor de todo es que lo celebrarán en un gran evento internacional denominado Bellas New Year Eve que se realizará en una paradisíaca playa.

La pareja se podrá codear con influencers de diversas partes del mundo, también con reconocidos DJs y otros artistas invitados al evento.

Así lo anunció la pareja en sus redes sociales. Ambos explicaron un poco de lo que se trata el evento y cómo sus seguidores podrán ser parte de esta celebración que despide el fatídico 2020.

“Llegamos a la habitación después de un día super largo y agotador. El lugar está superbonito, la habitación también. Me muero por mostrárselas, pero no puedo, me han dicho que es secret location. Lo que sí puedo decir es que nos han invitado a Bellas New Year Eve donde vendrán celebridades e influencers de todo el mundo. Será un eventaso, estoy agradecido por la invitación”, señaló Patricio Parodi en varios videos en sus historias de Instagram.

Por su lado, Flavia Laos también se reportó con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram y dio algunos detalles de lo que será la despedida del 2020 y la bienvenida al 2021.

“La vibra que se siente aquí chico es increíble, uno la pasa bien las 24 horas del día y habrá un evento exclusivo el Bellas New Year Eve habrá muchas celebridades, influencers de todo el mundo. Por ejemplo, estará la actriz Bella Thorne, el DJ Claptone, el influencer J. Alvarez y muchos más, estén superatentos a mis redes”, conto Flavia en su red social.

Como se recuerda, la pareja estuvo distanciada, Flavia Laos aprovechó para viajar a Estados Unidos y reunirse con sus amigas y puedo relajarse. Sin embargo, a su regreso ella y el popular ‘Pato’ pudieron limar asperezas y retomar la relación.

