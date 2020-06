La modelo peruana Flavia Laos con 3.6 millones de seguidores en Instagram no está libre de las críticas y del ciberbullying. La rubia no toleró los fuertes calificativos que le envió una usuaria y decidió pronunciarse para frenar el acoso.

“Esta persona está hablando de mi físico con el objetivo de hacerme sentirme mal de alguna manera. Yo restrinjo a todas esas personas que me comentan cosas feas en las fotos, mensajes hirientes, ni se molesten”; comentó, indignada, en un video.

¿Qué le dijeron a Flavia?

“Tú eres puro plástico, las dietas que dan son de acuerdo a tu cuerpo, plástica”, fue el hiriente comentario de una de sus fans.

Esta frase no fue del agrado de la modelo y pidió que la dejen de seguir si no les gusta el contenido que comparte.

“Es imposible agradarle a todos el mundo, yo me muestro tal y como soy, si les gusta bien, si no les gusta mi contenido me pueden dejar de seguir y todo bien. Tengan cuidado con lo que escribe, a mi no me afecta a pero hay personas que sí”

"Quiero crear conciencia de que estar atrás de un pantalla no te da derecho a intentar bajarle el autoestima alguien. Eso considerado ciberbullying (...) Aunque a veces me sienta triste yo elijo mostrar una sonrisa aunque. Ya déjense de tonterías , ya basta de herir de maltratar y de molestar.

