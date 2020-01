AFHS: Conoce a Javier Dulzaides, el nuevo galán que flechó a Grace

Pronto Grace (Mayra Couto) en “Al fondo hay sitio” podría conocer la verdad que le oculta su supuesta madre, Carmen (Teddy Guzmán), y así descubrir que no es su hija. Pero a esta historia se le suma Marco, quien podría convertirse en su nueva pareja y en los próximos días paralizará a los televidentes con una escena de amor que envolverá también a la dulce Grace.

“Marco es un buen chico, de sentimientos nobles. Se le aparece a Grace y se ha enamorado de ella. Cuando la vio dijo: ‘¡Qué mujer! ¿Si lucharé mi amor con Nicolás (Andrés Wiese)? Él es un gran amigo, lo conozco hace tiempo, desde que era niño y me parece interesante que haya tenido un romance de 8 años con ella. Y yo haber entrado en la vida de Grace hace tres semanas. Es impactante llegar con un personaje desconocido y que la gente diga: ‘qué interesante es este pata’”, expresó Javier Dulzaides.

TALENTO REVELACIÓN

De acuerdo al hijo de los actores Tony Dulzaides y Maryloly López, Marco es “un personaje que a la gente le ha interesado en las redes sociales. Me dicen: ‘Marco, qué lindo’ y eso me encanta. ¿Qué opina mi familia? Mis papás están contentos, no pensaron que llegaría tan pronto a una producción así de grande. Están orgullosos. ¿Qué hice antes de entrar a ‘AFHS’? Estuve en ‘Av. Perú’ de Michel Gómez, luego en la segunda temporada de ‘Ven, baila quinceañera’, ahí hago de malo, soy quien abusó de Rossy (Alessandra Fuller)”, indicó no sin antes sostener que este es su año de despegue y le gustaría continuar en ‘AFHS’”.

Consultado si se dará un romance con Grace sostuvo que “puede pasar, de aquí a dos días, solo eso puedo decirles”, manifestó Javier Dulzaides, quien reveló que tiene enamorada y ella verá la escena con él.

GALÁN

Respecto a si cree que Marco tendrá opción de hacer dudar a Grace, pues se debatirá entre dos chicos, contó que "Nicolás tiene su pepa, y bueno yo por ahí voy (risas). Pero somos dos personajes opuestos, eso es lo interesante. El hecho que Nicolás sea el guapo de la trama, en mi caso yo soy un chico de bajos recursos", refirió.





