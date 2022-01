Este 17 de enero se cumplieron cuatro años de la muerte del cantautor Augusto Polo Campos y su hija, Flor Polo Díaz, no dejó de recordarlo.

A través de Instagram Stories, Florcita Polo publicó una foto donde se la ve con su papá. Junto a la imagen, la hija de Susy Díaz contó que cada vez extraña más a su padre y que daría todo por volver a estar junto a él.

“Hoy cumples 4 años de no estar con nosotros, mi viejito conforme pasa más tiempo siento que te extraño mucho más, qué no daría por verte, abrazarte fuerte y sentir tu calor”, escribió Florcita.

“Escuchar que me digas que todo estará bien y que te sientes muy orgulloso de mí, qué no daría por darte un beso en la frente y sentir tu olor... ahora solo me queda recordar los bellos momentos que pasamos juntos!! Siempre serás mi bello ángel y yo seré tu Cariño Bonito”, se lee en la publicación de Flor Polo Díaz.

Fuente: Instagram Flor Polo Díaz

