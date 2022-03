Tras casi 12 años juntos, Flor Polo y Néstor Villanueva terminaron su matrimonio. Sin bien sus seguidores tenían esperanzas de una reconciliación, el reciente ampay de Néstor Villanueva junto a una bailarina habría acabado con esa posibilidad.

Es más, Flor Polo aseguró, en su cuenta de Instagram para sus casi 400 mil seguidores, que se alejará de todo aquello que afecte su salud mental.

“Me preocuparé por mi bienestar emocional y me alejaré de quien sea necesario, me enfocaré en mis sueños y en los planes que Dios tiene para mi vida y en todo lo bonito que vendrá”, escribió Florcita en su red social.

“Cuando descubres que eres fuerte, valiente, guerrera, independiente, sabes que el mundo está a tu favor y solo depende de ti conquistarlo”, añadió en otro post.

Se lanza como regidora

La hija de Susy Díaz no permitirá que nada empañe su felicidad, menos ahora que tiene planeado ingresar a la política como regidora en el distrito de La Molina. Así lo contó su madre en una reciente entrevista en ‘Amor y fuego’.

“Yo estoy tranquila porque mi hija está entrando en la política, se va como regidora por Somos Perú en La Molina, así que voten el corazón. Estoy feliz y contenta, va a seguir mis pasos en la política y este sábado tenemos una campaña en La Molina. La mantengo bien ocupada trabajando”, contó la excongresista.

