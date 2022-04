Florcita Polo se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” en la noche del miércoles 30 de marzo, donde dijo que no tiene alguna intención de recuperar su matrimonio con el cantante Néstor Villanueva.

En conversación con la conductora Magaly Medina, la hija de Susy Díaz señaló que su historia de amor con el cantante de cumbia quedó en el pasado y volteó la página para rehacer su vida junto a sus pequeños hijos.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él. Yo hace tres meses que estoy separada, entonces lo que haga el señor con su vida no me interesa de verdad”, dijo Florcita de manera tajante.

Florcita Polo y Néstor Villanueva: ¿Cómo inició su historia de amor?

En medio de esta triste separación —al parecer definitiva— en esta nota le contaremos cómo inició la historia de amor entre la hija de Susy Díaz y el cantante de cumbia.

Era 2008, Néstor Villanueva comenzaba a ganarse el cariño del público peruano por ser una de las nuevas voces de la cumbia nacional y Florcita una de las figuras más mediáticas del momento por ser la hija del compositor Augusto Polo Campos y la excongresista Susy Díaz.

Ese año, el destino hizo su trabajo y Florcita protagonizó uno de los videos musicales de Néstor. Ambos se dieron besos como parte de la producción audiovisual, pero la ficción traspasó la realidad y comenzaron a tener una relación seria.

Tras dos años de relación sentimental, Néstor le pidió matrimonio a Florcita y concretaron su amor en una boda que se realizó en diciembre de 2010.

El evento fue televisado en el programa “Magaly TV” y replicado por distintos medios locales. Florcita Polo llegó al altar del brazo de su padre Augusto Polo Campos, quien la resguardó de la prensa.

Al matrimonio, que se llevó a cabo en el distrito de Santiago de Surco, asistieron personalidades de la farándula local y varios curiosos fueron testigos de esta unión.

Luego de contraer matrimonio, la feliz pareja anunció que Florcita Polo se encontraba embarazada de su primer hijo Adrianito. Pero al poco tiempo del nacimiento de su bebé, Néstor y su esposa protagonizaron uno de los escándalos más recordados de la televisión peruana.

Resulta que Florcita utilizó las cámaras de televisión para acusar al cumbiambero de haberle sido infiel con la cantante July Rodríguez. El escándalo se dio a conocer en 2014 y todos los incidentes de esta pelea matrimonial fue la portada de varios medios de comunicación.

Al sentirse engañada, Florcita tomó medidas drásticas y en un acto de ira, la animadora de eventos tiró las pertenencias de su aún esposo por la ventana del departamento que compartían juntos.

El drama de Florcita y Néstor seguía siendo la comidilla de los televidentes luego que el cantante señaló que su esposa también le fue infiel. Villanueva indicó que Polo le engañó con un promotor cubano.

En diferentes espacios de televisión se difundieron algunas imágenes en las que se podía observar a Florcita besando al extranjero. Los dimes y diretes entre los esposos no cesaron hasta que la misma hija de Susy Díaz salió a decir que tenía dudas sobre la paternidad de Néstor.

Florcita puso en duda la paternidad de Néstor

Polo puso en duda la paternidad de Néstor Villanueva al asegurar que le había sido infiel con Paolo Trujillo, mejor conocido como el “vecino del 301″.

En medio de estas especulaciones, Paolo Trujillo dio su descargo en un dominical de Latina Televisión para desmentir que sea el padre de Adrianito.

Luego de esta confesión, las críticas contra la animadora aumentaron considerablemente. De tal manera que Flor intentó cambiar su versión, pero era demasiado tarde.

Tras convertirse en blanco de duras críticas, Florcita pidió disculpas públicas a su esposo. Ella visitó distintos espacios de televisión para defender la honra de Néstor y varios meses después, ellos se presentaron en “Fábricas de sueños” para comunicarle a sus seguidores que decidieron darse una segunda oportunidad para seguir con su amor.

Celebraron sus 10 años de matrimonio a lo grande

Pasaron los años y los esposos decidieron renovar sus votos matrimoniales en 2020. El aniversario fue televisado por el programa “Magaly TV: La Firme” desde el Hotel Bolivar. En ese entonces, Flor y Néstor se volvieron a jurar amor eterno, pero esa promesa de rompió a inicios de 2022, cuando Polo anunció en “América Hoy” que vivía una crisis con el padre de sus hijos.

Con dos hijos en común, Florcita tuvo que dar la triste noticia de su separación con el cumbiambero. Néstor ha expresado en más de una ocasión que quiere recuperar su matrimonio, pero sus ‘ampays’ lo contradicen y la hija de Susy Díaz no quiere darle una segunda oportunidad.

Néstor Villanueva acepta darle el divorcio a Florcita Polo

El cantante se presentó en el programa de Magaly Medina la noche del jueves 31 de marzo para responderle a su esposa, Florcita Polo, quien dijo que ya se encuentra en conversaciones con sus abogados para iniciar su proceso de divorcio.

El intérprete reiteró una vez más que continúa amando a la hija de Susy Díaz y aseguró que nunca falló en su matrimonio, sin embargo, la ‘Urraca’ lo confrontó mostrándole el comunicado donde su expareja, la bailarina ‘Tessy Linda’ lo señala de acosador.

Néstor Villanueva evitó entrar en detalles sobre las graves acusaciones en su contra y se negó a desmentir o confirmar el vínculo con ‘Tessy Linda’, y pese a que en los últimos días señalaba que quería recuperar su matrimonio, dijo que estaba dispuesto a darle el divorcio a Florcita Polo.

“Si de repente he cometido un error como esposo, pido disculpas, nos casamos jóvenes, y todos cometemos errores. Yo respeto su decisión, yo amo a mi esposa, ella sabe cuánto la amo, amo a mis hijos, amo a mi familia, y si tengo que dar un paso al costado lo voy a dar, por amor y por respeto lo voy a dar”, señaló el artista.

