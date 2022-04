No lo quiere ver. Florcita Polo estuvo como invitada en el programa “D’ Mañana”, donde no pudo evitar ser consultada sobre la fiesta que le habría realizado a su hijo Adriano por su cumpleaños número 10, a la cual no habría invitado a Néstor Villanueva tras anunciar que viene realizando los trámites del divorcio.

Y es que la hija de Susy Díaz confesó que las imágenes que mostró en sus redes sociales fue de una pequeña reunión que le realizó a su hijo mayor, con algunos familiares y amigos cercanos, pero que no había sido la celebración oficial.

“Esa no fue la celebración oficial de mi hijo, le hice un pequeño compartir en la playa con personas muy cercanas. Su fiestita todavía se la haré en unos días, porque mi otro hijo también cumple años y queremos celebrarle a los dos juntos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Florcita confesó, que por su tranquilidad emocional, prefiere no invitar a Néstor a la fiesta que le realice a su pequeño, y que cada uno homenajee a su hijo por separado.

“Yo lo respeto, es el padre de mis hijos, le deseo lo mejor, pero prefiero que cada uno le celebre por su lado. Yo ahorita estoy muy estresada, se han dicho muchas cosas y prefiero estar alejada de todos estos dimes y diretes (...) Ya quiero que las cámaras me dejen de estar siguiendo, ya siento que es acoso, no me dejan trabajar tranquila”, finalizó diciendo.

